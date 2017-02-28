Как мы знаем, Zabbix — это система мониторинга различных сервисов компьютерной сети, серверов, а также сетевого оборудования. Благодаря своей гибкости, с помощью Zabbix можно отслеживать абсолютно любое сетевое устройство или сервис, но еще одним из плюсов системы есть — обнаружение сетевых устройств. Zabbix сервер может сам искать устройства в сети и применять определенные сценарии к найденным узлам, добавлять в группу хостов, применять шаблоны и т.д. Сегодня мы на примере разберем, как автоматически искать коммутаторы в сети и добавлять их в zabbix.
Zabbix — обнаружение сетевых устройств
Этот способ очень полезен, когда в сети имеется огромное количество устройств или же вы просто хотите все автоматизировать. Zabbix позволяет гибко конфигурировать критерии обнаружения и выполнения определенных действий. Система настройки правил почти безгранична, нужно лишь правильно подойти к вопросу и подключение новых устройств к системе не будет у вас отнимать никакого времени. Поставили новое устройство, zabbix его нашел, применил шаблон, добавил в нужную группу хостов и начал рисовать графики.
Правило обнаружения
И так, создаем правило обнаружения. Переходим в
Configuration -> Discovery -> Create discovery rule.
Мое правило обнаружения выглядит так:
Name — Имя правила.
IP range — диапазон ip адресов среди которых zabbix будет искать устройства.
Delay — как часто проводить проверки (в секундах), у меня стоит раз в час.
Checks — проверки для найденного хоста. В моем конфиге проверка идет на пинг(хост доступен) и посылается snmp запрос, в котором возвращается имя устройства, это нужно в будущем для фильтрации устройств.
Device uniqueness criteria — критерий уникальности устройств, выставлено в IP adress, поэтому все коммутаторы будут уникальны.
Действие при обнаружении
Правило мы создали и zabbix начал поиск устройств в сети, но этого еще недостаточно. Для автоматического добавления устройств нужно настроить действие. Переходим в
Configuration -> Actions -> Create action.
На этом этапе остановимся подробнее. В первой вкладке(Action) задаем только имя, остальное можно либо удалить, либо оставить так как есть.
Переходим на следующую вкладку — Conditions. В этой вкладке вы создаете условия по которым найденный хост будет считаться валидным и над ним будут проводится операции, которые вы опишете в вкладке Operations.
Моя настройка имеет следующий вид:
И так, идем по-порядку:
- Discovery rule — Выбираем правило обнаружения, которое мы создали ранее.
- Received value — Проверяю, есть ли в полученной строке по snmp слово «Switch»
- Discovery status — Проверяем, есть ли хост в сети.
- Host ip — на всякий случай еще добавил диапазон ip адресов
Если все проверки будут пройдены, zabbix выполнит нужные операции над этими хостами, в моем случае, устройства попадут в группу хостов — Discovered hosts и к ним применится шаблоy — Dlink DES-3200-xx.
Данный шаблон настроен таким образом, что он сам ищет на коммутаторе активные порты и добавляет для них элементы данных, графики и триггеры. Как настроить подобный шаблон, мы рассмотрим в следующей статье.)
7 thoughts to “Zabbix — обнаружение сетевых устройств”
добрый день! а не могли бы вы сделать пожалуйста, полный мануал с примерами и настройкой автообнаружения и автообновления устройств заббикс по snmp для сетевых устройств для свежих версий заббикса прям по пунктам?
Окей, сделаю. Спасибо)
Не готов мануал? 🙂
30 / 31 ноября ожидайте)
Добрый день.
Вопрос по поводу имён узлов сети при обнаружении. Zabbix подставляет dns имя, но это очень неудобно, для меня по крайней мере. Способов изменить имя узла на этапе обнаружения я не нашёл, думал в 4-й версии что-то изменится, но счастья не произошло.
Подскажи, пожалуйста, может всё таки есть способ ?! может я плохо искал )
Интересный вопрос
Нужно попробовать на уровне шаблона это сделать
Мануал готов?