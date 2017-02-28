Как мы знаем, Zabbix — это система мониторинга различных сервисов компьютерной сети, серверов, а также сетевого оборудования. Благодаря своей гибкости, с помощью Zabbix можно отслеживать абсолютно любое сетевое устройство или сервис, но еще одним из плюсов системы есть — обнаружение сетевых устройств. Zabbix сервер может сам искать устройства в сети и применять определенные сценарии к найденным узлам, добавлять в группу хостов, применять шаблоны и т.д. Сегодня мы на примере разберем, как автоматически искать коммутаторы в сети и добавлять их в zabbix.

Zabbix — обнаружение сетевых устройств

Этот способ очень полезен, когда в сети имеется огромное количество устройств или же вы просто хотите все автоматизировать. Zabbix позволяет гибко конфигурировать критерии обнаружения и выполнения определенных действий. Система настройки правил почти безгранична, нужно лишь правильно подойти к вопросу и подключение новых устройств к системе не будет у вас отнимать никакого времени. Поставили новое устройство, zabbix его нашел, применил шаблон, добавил в нужную группу хостов и начал рисовать графики.

Правило обнаружения

И так, создаем правило обнаружения. Переходим в Configuration -> Discovery -> Create discovery rule .

Мое правило обнаружения выглядит так:

Name — Имя правила.

IP range — диапазон ip адресов среди которых zabbix будет искать устройства.

Delay — как часто проводить проверки (в секундах), у меня стоит раз в час.

Checks — проверки для найденного хоста. В моем конфиге проверка идет на пинг(хост доступен) и посылается snmp запрос, в котором возвращается имя устройства, это нужно в будущем для фильтрации устройств.

Device uniqueness criteria — критерий уникальности устройств, выставлено в IP adress, поэтому все коммутаторы будут уникальны.

Действие при обнаружении

Правило мы создали и zabbix начал поиск устройств в сети, но этого еще недостаточно. Для автоматического добавления устройств нужно настроить действие. Переходим в Configuration -> Actions -> Create action .

На этом этапе остановимся подробнее. В первой вкладке(Action) задаем только имя, остальное можно либо удалить, либо оставить так как есть.

Переходим на следующую вкладку — Conditions. В этой вкладке вы создаете условия по которым найденный хост будет считаться валидным и над ним будут проводится операции, которые вы опишете в вкладке Operations.

Моя настройка имеет следующий вид:

И так, идем по-порядку:

Discovery rule — Выбираем правило обнаружения, которое мы создали ранее.

Received value — Проверяю, есть ли в полученной строке по snmp слово «Switch»

Discovery status — Проверяем, есть ли хост в сети.

Host ip — на всякий случай еще добавил диапазон ip адресов

Если все проверки будут пройдены, zabbix выполнит нужные операции над этими хостами, в моем случае, устройства попадут в группу хостов — Discovered hosts и к ним применится шаблоy — Dlink DES-3200-xx.

Данный шаблон настроен таким образом, что он сам ищет на коммутаторе активные порты и добавляет для них элементы данных, графики и триггеры. Как настроить подобный шаблон, мы рассмотрим в следующей статье.)